Réemploi : Citeo signe avec O-I et Verallia

La loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) fixe un objectif de 10% d’emballages réemployés d’ici à 2027. Cheville ouvrière des actions menées par les pouvoirs publics dans ce sens, Citeo a lancé en janvier 2023 le projet ReUse, doté de 350 millions d’euros jusqu’en 2029, qui vise à fédérer les acteurs de l’économie circulaire des emballages pour imaginer les conditions favorables à un système opérationnel de réemploi, mutualisé et national. Pour relever l’un des principaux défis à relever, à savoir la standardisation des emballages, indispensable à la massification, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a signé un partenariat avec les deux principaux verriers implantés dans l’Hexagone, le français Verallia et l’américain O-I, qui détiennent quelque 80% du marché national. Annoncé à l’occasion de la première journée de présentation des travaux de la démarche collective ReUse, le 9 mai 2023, ce contrat marque le lancement de la production à grande échelle des premiers emballages réemployables à destination de la grande consommation. Deux modèles de bouteilles et quatre de bocaux ont été présentés.

