Réemploi : Citeo lance son premier appel à projets

Sous le nom de « Encore plus de réemploi », Citeo, avec sa filiale Adelphe, lance la première phase de son appel à projets consacré au développement du réemploi des emballages ménagers, un objectif encadré par la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Comme évoqué par Emballages Magazine en janvier dernier, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) y alloue un budget de 400 millions d’euros jusqu’en 2029, dont 50 millions pour la seule année 2023. Après l’ouverture des candidatures le 28 mars, la clôture est prévue le 1er novembre. « Les projets sont étudiés au fil de leur arrivée, jusqu'à épuisement de l'enveloppe financière dédiée », indique Citeo qui invite les entreprises, associations et collectivités locales à « ne pas perdre de temps ».

Vrac

Dans les produits et liquides alimentaires, les boissons ou le non-alimentaire, les projets couvrent plusieurs facettes du réemploi, du préemballé à la recharge en passant par le vrac. L’analyse des candidatures repose sur les trois piliers que sont la standardisation, l’innovation et la mutualisation (SIM). Citeo propose un test rapide pour déterminer si le projet est éligible selon les quatre thématiques définies : les études, les expérimentations, les passages à l'échelle et les campagnes d'influence. Une fiche de synthèse en forme de mode d'emploi résume les principaux éléments à connaître. Dans la limite de 2,5 millions d'euros, « les montants alloués sont plafonnés en fonction du montant de contribution du metteur en marché ou du groupement de metteurs en marché », indique Citeo.

Pour découvrir le mode d'emploi de l'appel à projets