REEL INTERNATIONAL : L’innovation au service des augmentations de capacité client

Un peu de contexte, REEL et l’aéronautique, c’est une longue histoire ?

Damien Lesur : Oui, c’est une histoire qui a commencé dans les années 70 avec un produit innovant, notre téléplateforme polyvalente, pour les compagnies aériennes. Puis à la fin des années 90, nous avons développé nos premiers projets avec Airbus. La confiance s’est installée et REEL a participé à la fourniture de la chaîne d’assemblage finale de l’A380 et de l’A350. De très beaux projets en partenariat avec notre client, une très belle réussite. Nous faisons partie aujourd’hui des fournisseurs stratégiques du consortium européen et sommes actifs sur l’ensemble de ses programmes à travers quasiment tous ses sites et aussi bien pour la fourniture d’équipements que pour leur maintien en condition opérationnelle. À l’heure actuelle, en plus d’Airbus et des compagnies aériennes, nous travaillons également avec Dassault sur le Falcon 10X.

Quelle est votre approche vis-à-vis des besoins actuels des grands donneurs d’ordre aéronautiques ?

Damien Lesur : Nos clients sont dans une logique d’augmentation de cadence de production. Nous nous efforçons de leur apporter la capacité nécessaire. Tout d’abord avec nos compétences en ingénierie axées sur la performance industrielle. Ensuite, le groupe REEL peut s’appuyer sur 5 usines, 4 en France et 1 en Amérique du Nord. Nous disposons aussi d’une supply chain structurée qui apporte de la capacité complémentaire de façon contrôlée, centrée sur l’Europe du Sud et l’Europe de l’Est, ainsi qu’en Asie. Nous sommes présents par ailleurs sur les sites de nos clients, à travers nos bases installées pour assurer le maintien en condition opérationnelle de leurs installations. Quelles seraient les illustrations récentes de votre stratégie ? Damien Lesur : Mentionnons le développement du programme A321 XLR pour Airbus pour lequel nous avons d’abord fourni la ligne pilote à Hambourg et pour lequel nous assurons maintenant la fourniture de la ligne d’assemblage série. Dans le cadre de ce programme, nous fabriquons et intégrons totalement, entre autres, sur notre site de La Rochelle qui dispose d’un bord à quai, les plateformes d’assemblage mobiles. Elles sont ensuite livrées par bateau à Hambourg, prêtes à fonctionner. Autre illustration de notre stratégie dans l’accompagnement de nos clients, la maintenance. Nous avons des équipes de maintenance par exemple sur le site Airbus de Mobile (Alabama) aux États-Unis, ce que nous pouvons assurer grâce à notre solide implantation au Canada qui soutient une forte activité en Amérique du Nord.

Qu’allez-vous nous dévoiler au Bourget ?

Damien Lesur : Plusieurs innovations, avec d’abord notre jumeau numérique, au cœur de la digitalisation de la production des avions, qui arrive à maturité avec des fonctions permettant toutes les anticipations sur nos installations. REEL investit également depuis plusieurs années dans le développement d’un treuil de secours pour les hélicoptères, avec un système de câble breveté qui entre dans sa période de qualification. Nous présenterons aussi une perceuse électrique multicouche avec des performances remarquables en termes de qualité et de rapidité de perçage. Et en plus de ces 3 innovations, REEL exposera au Bourget sa démarche bas carbone engagée pour une production responsable et durable.

