Redynamiser le ferroviaire, le défi de Laurent Bouyer, président de Siemens Mobility France

Laurent Bouyer, 50 ans, a été le dernier président de Bombardier Transport France et Benelux, de 2018 à 2021, avant le rachat de l’entreprise par Alstom. Le 1er juillet, il a rejoint le premier concurrent européen du groupe français en devenant président de l’allemand Siemens Mobility (France et Afrique du Nord), avec pour ambition de «devenir une vraie alternative à Alstom en France dans les prochaines années».

Il a passé l’essentiel de sa carrière, entre 1995 et 2021, chez l’industriel canadien, dont la branche transport a été acquise par Alstom le 29 janvier 2021. Diplômé de l’École de commerce de Nantes et de l’université de Nottingham, au Royaume-Uni, Laurent Bouyer est également capitaine de corvette dans la réserve citoyenne de la Marine nationale française. Il a débuté chez ABB, le spécialiste des robots industriels et des appareillages électriques, en Angleterre.

Numérique, cybersécurité et automatismes

Partant du constat que Siemens Mobility ne possède que 4% de parts de marché dans le ferroviaire en France, alors qu’Alstom en a 40% en Allemagne, il a fait du rééquilibrage de la situation la priorité de sa feuille de route. Pour y parvenir, Siemens Mobility, qui dispose de trois sites en France, s’appuiera sur ses forces – digital, cybersécurité dans le ferroviaire et automatismes –, sans pour autant exclure de répondre à des appels d’offres sur le matériel roulant.

