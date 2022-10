Réduire sa consommation d'énergie, oui, mais comment?

« Au pays des Lumières, on sait aussi les éteindre. » Le refrain automnal des chambres de commerce et d’industrie (CCI) le rappelle : pour réduire sa consommation d’énergie, les petites actions ont un effet immédiat. Baisser le chauffage à 19 °C, installer des LED, paramétrer la veille des ordinateurs… Des réflexes à adopter pour éviter les coupures de gaz et d’électricité cet hiver. Les systématiser et les dépasser paraît en revanche moins évident.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]