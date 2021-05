"Réduire les émissions est un facteur-clé pour pérenniser notre activité", assure Philippe Kehren, président Carbonate de soude de Solvay

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © © David Coulon / Solvay "L’objectif est clairement de conserver voire d’améliorer la compétitivité" souligne.Philippe Kehren, président monde Carbonate et bicarbonate de soude de Solvay au sujet du programme de transition énergétique de cette unité commerciale.

L'Usine Nouvelle - Dans le cadre du programme de transition énergétique de Solvay, Ilham Kadri, la PDG du groupe, évoquait en 2020 la volonté du groupe de sortir du charbon-énergie, pointant la division Carbonate de soude qui, sur un total de 12 millions de tonnes d’émissions liées à l’énergie et aux procédés par an, en recense la moitié. Vous êtes donc en première ligne ?

Philippe Kehren - Ce segment est effectivement le plus gros contributeur d’émissions au niveau du groupe. Avec la crise, le carbonate de soude et le bicarbonate de soude ont démontré qu’ils étaient des produits essentiels. Ils sont extrêmement résilients et servent des marchés comme la fabrication du verre, la détergence, la dépollution, l’alimentation, la nutrition animale et la santé. Ce sont aussi des produits éco-friendly, plébiscités par les consommateurs mais le gros challenge c’est que les procédés émettent beaucoup de CO2. Le défi est de réduire ces émissions pour contribuer aux objectifs de Solvay One Planet de baisser les émissions de CO2 de 26% et de sortir complètement à l’horizon 2030 du charbon-énergie.

Quelle est la feuille de route ?

