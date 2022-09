Réduire la conso des télécoms, le soutien aux combustibles fossiles double : le Top/Flop de la semaine

Top : Fermer le réseau cuivre… Pour moins consommer

Pour faire des économies d’énergie dans les télécoms, Thomas Reynaud a une idée. Le directeur général du groupe Iliad juge nécessaire d’accélérer le démantèlement du réseau cuivre au bénéfice de la fibre, moins consommatrice d’électricité. C’est ce qu’il a expliqué lors de la présentation des résultats semestriels du groupe qu’il dirige, mettant au passage la pression sur le concurrent Orange.

Flop : Le soutien public aux combustibles fossiles continue de croître

La planète brûle… Et le soutien aux combustibles fossiles se renforce. C’est le constat fait par l’OCDE et l’AIE dans un rapport publié lundi 29 août. Dans les 51 économies étudiées, les subventions à la production et la consommation de pétrole, de charbon et de gaz naturel ont doublé entre 2020 et 2021, passant de 362,4 milliards de dollars à 697,2 milliards de dollars. De quoi « [freiner] les progrès vers la réalisation des objectifs climatiques internationaux », déplorent les auteurs de l'étude.