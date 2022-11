Réduire l’enfouissement des déchets, l’engagement de 3Wayste

Pouvez-vous nous présenter 3Wayste ?

Fondée en 2016, 3Wayste est une entreprise basée au Puy-en-Velay, adossée au groupe Vacher spécialisé dans la gestion globale des déchets. Elle développe, conçoit, construit, commercialise et exploite des centres de tri et de valorisation des déchets ménagers utilisant la technologie brevetée de la société. Ses principaux clients sont des collectivités et des opérateurs privés.

Quelles sont les spécificités du secteur du traitement des déchets et comment s’y positionne votre entreprise ?

C’est un secteur principalement organisé autour de quelques grands acteurs et réglementé, car nos usines doivent justifier du respect de normes en matière environnementale. En matière de déchets ménagers, les citoyens n’ont aujourd’hui que deux bacs à leur disposition : le bac jaune qui va dans des centres de tri et le bac gris dont le contenu est majoritairement envoyé en enfouissement ou en incinération. Avec notre solution industrielle brevetée, notre entreprise souhaite faire émerger de nouvelles voies de traitement en proposant le tri industriel de tous ces déchets afin de plus et mieux les valoriser.

En quoi 3Wayste est-elle une entreprise responsable ?

3Wayste organise le tri des déchets des ménages pour les valoriser en différents sous-produits : des matières recyclées, une matière organique pure et un combustible solide de récupération (CSR). Elle participe à l’économie circulaire en remettant les matières dans un nouveau cycle de vie, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et évite la pollution des sols. En redonnant de la valeur aux matières, elle améliore le modèle économique de la gestion des déchets. Grâce à sa solution, ce sont moins de 10 % des déchets qui sont enfouis, conformément aux objectifs fixés par l’Union européenne à l’horizon 2035. Pour notre entreprise, c’est un enjeu de taille, car l’enfouissement est massivement responsable des gaz à effets de serre et du réchauffement climatique. Il est également nécessaire d’éviter l’incinération pour aller vers une valorisation énergétique des déchets non-recyclables plus vertueuse et plus performante.

Comment avez-vous connu la communauté du Coq Vert de Bpifrance ?

Bpifrance a toujours été un partenaire privilégié de 3Wayste, tant pour financer notre technologie, nos installations que pour les moderniser. À la différence des banques traditionnelles, elle nous a proposé des outils de financements flexibles, ce qui nous a permis de nous concentrer sur l’innovation. Sur les conseils de notre chargé d’affaires qui a perçu les potentialités que cela pouvait nous apporter, nous avons candidaté pour adhérer à la communauté en 2022 et notre candidature a été retenue.

Que vous apporte votre appartenance à la communauté Coq Vert par rapport à vos objectifs ?

Nous avons un double objectif : nous faire connaitre afin de toucher des collectivités partout en France et faire en sorte que nos actions visant à respecter l’environnement soient reconnues comme vertueuses. La communauté du Coq Vert représente les valeurs de l’engagement, de la transmission et de la sensibilisation. C’est un label qui accrédite le bien-fondé de ce que l’on fait. Son adhésion nous pousse à placer la question climatique au centre de nos préoccupations.

Cela nous permet d’acquérir des bonnes pratiques en matière de développement durable. Nous n’avons rejoint la communauté que très récemment, mais nos échanges avec d’autres membres nous font avancer sur des réflexions et des chantiers en cours. Nous avançons par exemple sur la pose de panneaux photovoltaïques, notre gestion et consommation d’eau ou la réduction de notre empreinte carbone, avec l’augmentation des mobilités douces et des véhicules électriques pour notre flotte automobile. Nous envisageons également des projets de co-développement, car nous sommes souvent complémentaires avec les acteurs que nous rencontrons.

Contenu proposé par Bpifrance