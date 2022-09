REDLab : La référence dans le traitement des données complexes

Jamais les flux de données générés par les entreprises n’ont été aussi importants. Actif clé auquel se fient les entreprises pour asseoir leur modèle économique et renforcer leur position, la donnée s’est aujourd’hui imposée comme un levier essentiel de la transformation numérique…

À condition bien sûr d’être capable de la capter, de la stocker, de la sécuriser, de la traiter avec une Valeur Ajoutée forte pour les Métiers. Autant d’étapes qui nécessitent une stratégie sur-mesure.

C’est ce que propose REDLab, société de services d’offres numériques, spécialisée dans le traitement de données complexes et dans l’IA.

Démarche d’amélioration continue

Particulièrement performante chez les entreprises qui se sont lancées dans l’Usine 4.0, REDLab capte toute la masse de données émise (MES, ERP, Applications Métiers sur mesure, processus, QMS, données non structurées : vidéo, …) pour déterminer ce qui se passe, qualifier les données (contrôle et IA pour prédire par exemple) et finalement restituer pour chacun des Métiers les éléments pertinents.

Que ce soit en termes de maintenance, de qualité, de production, de Supply Chain mais aussi de création d’offres de services à valeur orientée Business, REDLab conjugue expertise et innovation au service des projets de ses clients et de l’expérience collaborateur proposée.

« Nous faisons preuve de pragmatisme en nous inscrivant dans une démarche d’amélioration continue et en adoptant une politique du petit pas. Lorsque nous rencontrons des problématiques, nous les divisons pour les travailler par itération. Au final, nous développons des solutions créatrices de valeur ajoutée, parfois beaucoup plus pertinentes que celles que nous avions imaginées au départ avec un rythme soutenu de passages en production » détaille Romain Raillot, Directeur Commercial de REDLab.

