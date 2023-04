Recyclage de pneumatiques, aéronef hybride, investissements industriels… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Un recyclage des pneus à grande échelle

L’entreprise de recyclage suédoise Scandinavian Enviro Systems et le fonds d’investissement français Antin Infrastructure Partners ont annoncé mercredi 29 mars la création d’une société de recyclage des pneumatiques soutenue par Michelin. Le manufacturier français a conclu un contrat d’approvisionnement sur plusieurs années avec la joint-venture. Cette dernière souhaite construire plusieurs usines en Europe et y extraire les matières premières de pneumatiques usagés pour en produire de nouveaux, à l'empreinte carbone diminuée.

Une nouvelle usine en Vendée pour Malongo

Le groupe niçois Malongo, acteur historique du café équitable, va se doter d’une usine de 3 500 m² à La Roche-sur-Yon (Vendée) pour accroître sa production de machines expresso. Objectif : produire 400 000 machines par an d’ici trois ans, contre 60 000 unités actuellement, sur un terrain de 8 000 m². Elle compte disposer du nouvel outil industriel au premier trimestre 2025.

La pépite eCential Robotics veut se doter d'un nouveau site

La medtech du bassin grenoblois eCential Robotics, anciennement dénommée Surgivisio, vient de lancer la construction d’une nouvelle usine à Gières (Isère) pour produire sa plateforme intégrée d’aide aux chirurgiens lors d’opérations. Son nouveau site, qui a nécessité 9 millions d'euros d'investissement, lui permettra de bénéficier d’une surface de production de 3 500 mètres carrés d’ici 2026. L’objectif de la société est de passer d’une dizaine de machines produites par an à vingt fois plus d’ici trois ans.

Polytechnique se dote d’un fonds pour financer ses deeptechs

Grâce à ses alumnis, l’Ecole Polytechnique bénéficie désormais d’un fonds d’investissement de 36 millions d’euros pour ses start-up. Cette annonce a été officialisée mardi 28 mars par Polytechnique Ventures, la société de conseil en investissement financier de l’école. Le fonds de l’X est notamment alimenté par 160 anciens élèves, à travers des tickets de 100 000 à trois millions d’euros. Avec déjà neuf opérations au compteur, il ambitionne d’investir dans 15 à 20 deeptechs issues de l’X, du pré-amorçage à la série A.

Pacau Couture implante un nouvel atelier dans la Drôme

L’entreprise Pacau Couture, sous-traitant pour les grands noms du luxe, va investir 4 millions d’euros pour reconvertir un ancien complexe scolaire désaffecté en une unité de confection. Le lieu n’a pas été choisi au hasard : le futur atelier sera implanté en plein centre-ville de l’ancienne capitale de la chaussure de luxe, Romans-sur-Isère (Drôme), et sera voisin de la manufacture de chaussures Robert Clergerie.

Made in Le Coin va industrialiser des cadres de vélos à Lannemezan

La société Made in Le Coin (Milc), basée à La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées), engage un plan d'investissement de 4 millions d'euros pour se lancer dans la production de cadres et châssis en marque blanche. Spécialisée dans l’ingénierie et la production de prototypes et lots de petites séries de vélos classiques et engins divers dédiés à la mobilité douce, l’entreprise veut porter sa capacité de production à 25 000 pièces par an à horizon 2028, avec à la clef, la création d'une trentaine d'emplois d'ici cinq ans.

Ascendance Flight Technologies veut faire décoller son projet d'aéronef hybride

Créée en 2018, la start-up toulousaine Ascendance Flight Technologies a annoncé, lundi 27 mars, avoir réalisé une levée de fonds de 21 millions d’euros. De quoi donner un peu plus de poids au projet de cette entreprise, qui vise à développer un avion hybride à décollage et atterrissage vertical (VTOL), dénommé ATEA. L’entreprise, qui compte assurer les premiers vols d'essais en 2024 et effectuer la livraison des premiers appareils en 2026, prépare l’industrialisation de son appareil et compte recruter environ 50 personnes dans les 18 prochains mois.