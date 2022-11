Recyclage de plastique : Ineos et Plastic Energy ouvrent une usine

Ineos et Plastic Energy ont annoncé ce 31 octobre un protocole d’accord pour produire 100 000 tonnes par an de matières premières recyclées à partir de déchets plastiques, à Cologne (Allemagne). La technologie de recyclage brevetée TAC de Plastic Energy transformera les déchets plastiques difficiles à recycler, autrement destinés à l’incinération ou à l’enfouissement, en une matière première précieuse dénommée Tacoil par Plastic Energy. Ineos investira également dans une technologie de purification du Tacoil afin de pouvoir alimenter directement ses vapocraqueurs, où il remplacera des matières premières traditionnelles dérivées du pétrole. Cette utilisation du recyclage avancé permet de transformer les déchets plastiques en nouveaux matériaux de qualité vierge pouvant être utilisés dans des applications où les normes de sécurité exigent le plus haut niveau de pureté et de performance des produits. En plus de réduire le risque de pollution plastique, la réutilisation du plastique en fin de vie contribuera à réduire les émissions totales, soutenant la transition vers le zéro net.

En travaillant ensemble, les partenaires avaient déjà converti du Tacoil avec succès en polymère de qualité vierge via le craqueur d’Ineos à Cologne et utilisé une approche de bilan massique permettant le co-traitement de matières premières circulaires et fossiles. Le polymère avait ensuite été utilisé par des clients et des marques sélectionnés pour démontrer la viabilité et la demande de matériaux issus du recyclage avancé. En conséquence, Ineos et Plastic Energy sont maintenant ravis d’annoncer cette extension de leur partenariat. La production est prévue pour fin 2026. Rob Ingram, p-dg d’Ineos Olefins & Polymers Europe, a déclaré : « Le recyclage avancé est un élément essentiel de la solution pour transformer les déchets plastiques en matériaux pouvant être utilisés pour des applications exigeantes. Notre position est que le recyclage avancé doit être fait à grande échelle afin de rendre le processus écologiquement et commercialement viable ».