Recyclage de l’aluminium, bacs batteries made in France, valorisation du CO2… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Constellium investit lourdement dans le recyclage d’aluminium

150 millions d’euros pour doubler sa capacité de recyclage à l’horizon 2024. C’est le montant et l’ambition de Constellium pour son site de Neuf-Brisach (Haut-Rhin), qui produit des bobines d’aluminium pour l’emballage et l’industrie automobile.

Des bacs batteries made in France chez Renault

Renault poursuit l’élaboration de son pôle ElectriCity dans le nord de la France. Le constructeur automobile a annoncé la création d'une coentreprise avec le groupe chinois Minth pour produire des bacs batteries au sein de son usine de Ruitz dans le Pas-de-Calais. Ce faisant, le groupe au losange relocalisera une activité sous-traitée en Serbie.

Forsee Power voit grand pour ses systèmes de batteries

Toujours dans le domaine des batteries, Forsee Power compte quadrupler sa capacité de production en cinq ans dans son usine de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne). Le spécialiste des systèmes de batteries pour la mobilité électrique ambitionne aussi de se développer sur le marché nord-américain avec l’ouverture d’une unité de production.

Carbon8 valorise le CO2 et les cendres des usines

Une start-up britannique à haut potentiel. Carbon8 a pour ambition d’utiliser le carbone émis par les usines pour transformer leurs résidus d’incinération en matières valorisables. Une promesse qui intéresse EDF et le cimentier Vicat. Les deux entreprises ont investi 4,69 millions d’euros dans Carbon8, qui a mis en place un premier démonstrateur commercial dans une usine de Vicat en Isère.

BioInspir valorise les métaux lourds des sols industriels pollués

Sa fondatrice, la chercheuse au CNRS Claude Grison, a obtenu le prix européen de l'inventeur de l'année, dans la catégorie recherche. Créée en 2020, la start-up BioInspir veut dépolluer les sols grâce aux racines et aux feuilles des plantes et récupérer les métaux absorbés par la végétation pour créer la première filière d'éco-catalyseurs pour l'industrie de la chimie.

Le premier parc éolien en mer prend forme à Saint-Nazaire

Le paysage évolue à toute vitesse. Vingt-sept éoliennes sont installées sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, en attendant que l’ensemble des 80 nacelles soient installées. La mise en service complète du site est prévue pour décembre 2022.

Sarbec double ses capacités de production de cosmétiques

A Neuville-en-Ferrain, à quelques kilomètres de Lille (Nord), Sarbec Cosmetics a investi 25 millions d’euros pour doubler les capacités de son site historique et atteindre 160 millions d’unités par an. Le fabricant français de produits cosmétiques et de désinfection prévoit 150 emplois supplémentaires d’ici à 2025.