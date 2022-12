Recyclage : Chimirec ouvre les portes de son nouveau site à Aulnay-sous-Bois

Chimirec, le groupe français spécialisé dans la collecte et le recyclage des déchets, vient de s’installer, ce 17 octobre 2022, sur son nouveau site à Aulnay-sous-Bois (93). C’est ainsi que son ancien site et siège de Dugny (93) a été transféré sur l’ancienne zone industrielle de PSA, au 4 rue Pierre Fixot, du nom de son fondateur en 1983, dont le fils Jean Fixot a repris la direction de l’entreprise familiale.

Ce déménagement, dû à l’installation du futur village des médias à Dugny pour les Jeux olympiques de Paris 2024, a conduit le groupe à investir 50 millions d’euros pour construire, en seulement un an de travaux, le plus grand site français et siège de Chimirec. Un site repensé et amélioré pour l’ensemble de ses 130 collaborateurs (sur 1250 collaborateurs en France et à l’international), qui ont totalement été transférés dans ces nouveaux locaux, lesquels devraient accueillir entre 20 et 40 nouveaux collaborateurs dans les trois prochaines années. « On a fait d’une contrainte une opportunité. Notre nouveau site de pointe à Aulnay-sous-Bois marque le début d’une nouvelle aventure avec toutes nos équipes ! », se félicite Thomas Lehoucq, directeur du site, qui a ouvert ses portes pour la première fois ce 1er décembre, à Info Chimie magazine.

La capacité de transit de déchets de ce site de 6 hectares (dont 5 hectares sont dédiés à l’exploitation) est aujourd’hui à environ 38 000 tonnes de déchets par an, et peut aller jusqu’à 45 000 tonnes. Avec cet emplacement stratégique entre les deux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget, le groupe se place dans une stratégie de remaillage du territoire au niveau national (sur 44 sites), avec l’intention de rendre un service de proximité à l’ensemble de ses 8 000 clients producteurs de déchets en Ile-de-France (sur 45 000 clients à l’échelle nationale). Dans ce même objectif, Thomas Lehoucq nous annonce la finalisation prochaine de la construction d’un deuxième site pour l’Ile-de-France, à Nangis, en Seine-et-Marne (77), avec un démarrage partiel prévu en mars 2023 et une pleine activité à la fin 2023. Sa capacité peut atteindre 25 000 tonnes de déchets, et des embauches sont prévues, pouvant passer d’une dizaine à une vingtaine de salariés dans les trois prochaines années. En plus d’ajouter des capacités supplémentaires de réception de déchets, la meilleure proximité avec les clients permettra des réductions significatives des émissions de CO 2 par le transport, exclusivement routier. Chimirec, qui réalise 90 % de son chiffre d’affaires en France (chiffre d’affaires dans le monde : 204 million d’euros en 2021), projette avec ces deux sites une croissance significative (avec une prévision de 214 M€ en 2022).

L’autre opportunité de ce nouveau site est la construction sur place d’un centre de traitement pour fabriquer des combustibles de substitution. Actuellement, le traitement mécanique (broyage des déchets solides, raffinage des huiles…) permet de valoriser les déchets en matière première avec un taux de valorisation important, autour de 75 %. Il faut savoir que le laboratoire de chimie recherche en permanence de nouvelles filières de traitement et s’adapte aux plus près des besoins des clients « Ce qui nous démarque est la qualité du service apporté : notre métier est d’aller chez le producteur chercher son déchet. Il y a une traçabilité et une transparence totales », a expliqué Thomas Lehoucq.

Pour les salariés, le nouveau site d’Aulnay améliore leurs conditions de travail : « Nos installations sont haut de gamme en matière de sécurité. 100 % de notre activité est transférée à l’intérieur des bâtiments : les salariés ne sont plus exposés aux fortes chaleurs, ni aux intempéries. On maîtrise mieux les éventuelles contaminations », a insisté T. Lehoucq. L’ensemble des sites de Chimirec est triplement certifié, avec la certification Qualité-Sécurité-Environnement (ISO 9001 pour la qualité, OHSAS 18001 pour la sécurité, et ISO 14001 pour l’environnement).

Minh-Thu Dinh-Audouin, le 1er décembre 2022 à Aulnay-sous-Bois