Recyclage chimique : Sabic ouvre ses portes

Au cœur d’un terrain vallonné de 800 hectares, recouvert de terrils, vestiges des mines appartenant à l’état hollandais, régulièrement débroussaillés par les moutons, la future unité de recyclage chimique des plastiques fraîchement développée par Sabic en partenariat avec Plastic Energy sort progressivement de terre. Bienvenue à Geleen aux Pays-Bas sur le site de Brightlands Chemelot, où le groupe saoudien dispose déjà de trois unités pilotes permettant de régénérer du PP, du PEBD et du PEHD. Directement alimenté en naphta par pipeline depuis Rotterdam et Anvers, le complexe à mi-chemin entre parc industriel et campus universitaire rassemblent des entreprises tels qu’Arlanxeo et DSM ainsi que des start-up et de jeunes PME disposant d’installations de R&D et de pilotes. Sabic, membre du comité de direction du campus, y est l’employeur le plus important.

[...]