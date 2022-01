Recyclage chimique des plastiques : un appel à projets pour 2030

© Freepik.com L'appel à projet “Recyclage des plastiques" a pour objectif de soutenir l'innovation dans le recyclage chimique ou enzymatique des plastiques.

La croissance économique et la non-consommation de ressources naturelles peuvent-elles aller de pair ? C’est ce qu'espère le gouvernement en lançant un nouvel appel à projets “Recyclage des plastiques » pour “renforcer l’économie circulaire et développer les solutions les plus innovantes pour le recyclage chimique ou enzymatique des plastiques” a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie vendredi 21 janvier.

Dans la continuité de la stratégie nationale 3R « Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux recyclés » présentée par le gouvernement le 13 septembre 2021, cet appel à projet fait suite au plan d’investissements France 2030 présenté le 12 octobre 2021, par le président de la République et doté de 34 milliards d’euros. Il bénéficie dans ce cadre d’une enveloppe de 300 millions d’euros pour renforcer l’investissement dans la chaîne de recyclage et d’incorporation de matières plastiques.

Les deux projets d’usines de recyclage chimique en France, annoncés dans le cadre du programme "Choose France", par le groupe américain Eastman pour un montant investi de 875 millions d'euros et par le canadien Loop pour 250 millions d'euros bénéficieront d'une partie de ces aides à hauteur de 5 et 10 % des montants investis.

Ouvert jusqu’au 30 juin 2023, avec une première relève intermédiaire au 1er avril 2022, l’appel est composé de deux volets. Le premier porte sur le développement de nouvelles capacités industrielles de recyclage chimique ou enzymatique des plastiques avec des investissements prioritaires sur la préparation de la matière permettant d’améliorer la qualité des gisements de déchets.

Un second volet, ouvert ultérieurement, porte sur le recyclage mécanique des plastiques et sur la réincorporation des matières premières recyclées. Son contenu sera précisé au cours du second semestre 2022. Les projets de cette nature pourront d’ici-là solliciter le soutien d’Orplast régénération et d’Orplast incorporation, des mesures mises en place dans le cadre de France Relance.

« La France s’oriente vers la fin du plastique à usage unique en 2040 : il faut faire émerger des alternatives et développer le plastique recyclé. Nous devons nous doter des capacités technologiques et consolider la filière existante pour tenir nos objectifs en matière de recyclage, à savoir 100 % de plastique recyclé en 2025 », a pour sa part commenté Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.