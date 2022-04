Le pétrochimiste autrichien Borealis a signé un accord avec le français Axens pour la fourniture de son procédé de purification Rewind Mix. Conçu par Axens, il permettra de traiter les impuretés comme le silicium, les composés chlorés, les dioléfines sur près de 50 000 tonnes annuelles d’huile de pyrolyse issue de déchets dans l’unité de Borealis, à Stenungsund, en Suède. Pour assurer la fourniture d’huile de pyrolyse, Borealis prévoit de construire sa propre unité de recyclage chimique sur le site de Stenungsund, pour alimenter l’unité de purification d’Axens. Stena Recycling sera partenaire du projet. L’unité devrait commencer à fonctionner en 2024.

Axens fournira les équipements propriétaires, les catalyseurs et les adsorbants associés, ainsi qu’une assistance technique, connectée et sur site. Ce système de purification a été mis au point par l’espagnol Repsol, Axens et l’IFPEN (IFP Énergies nouvelles) et breveté en 2021.

La mise en marche de cette unité devrait débuter en 2025. Elle produira un naphta issu de la pyrolyse des déchets plastiques. Cette matière première sera ensuite utilisée dans le vapocraqueur du site pour fabriquer de nouveaux polymères, notamment du polyéthylène et du polypropylène, utilisables dans les applications de contact alimentaire.

« En collaboration avec Axens, nous serons à même de fournir à nos clients des produits durables afin de répondre aux exigences du marché et d'améliorer les taux de recyclage des matières plastiques », a déclaré Anders Fröberg, Director of Manufacturing Excellence and Transformation pour Borealis.

Au début de l’année, Borealis avait entamé un partenariat avec le spécialiste de l’économie circulaire Reclay, afin de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement de déchets plastiques, en Allemagne.