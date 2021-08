Reçus par Joe Biden, les géants de la tech promettent d'investir massivement dans la cybersécurité

Colonial Pipeline, JBS ou Kaseya... Ces derniers mois, les Etats-Unis ont subi de multiples cyberattaques majeures, avec des conséquences parfois graves pour des milliers de citoyens. Afin de lutter contre les hackers, le président Joe Biden a décidé de solliciter l'aide des géants de la tech. Les dirigeants Sundar Pichai, Andy Jassy, Tim Cook, Satya Nadella et Arvind Krishna, respectivement à la tête de Google, Amazon, Apple, Microsoft et IBM, ont donc été conviés à une réunion à la Maison Blanche mercredi 25 août, aux côtés de grandes banques, de sociétés financières, de compagnies d’assurance, d'institutions académiques et des principaux fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité.