Rector Lesage lance ses prémurs et prédalles en béton bas carbone

A l’instar de nombreux préfabricants béton, Rector Lesage entame sa transition écologique. L’entreprise alsacienne spécialisée dans les produits et de systèmes pour l’industrie du bâtiment, avec des gammes de prédalles en béton armé et de prémurs (1 000 salariés, 230 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019) lance sur le marché français Rsoft, une gamme de prédalles en béton armé et de prémurs à base de béton estampillé « bas carbone ». « La RE2020 propose des seuils par types de bâtiments. Il nous fallait proposer des produits qui intègrent moins de carbone. Nous avons travaillé sur de nouvelles formulations de béton, et sur nos approvisionnements en aciers recyclés », explique Dylan Monin, chef de produit.