Recrutement : La pharma s’engage pour l’insertion des jeunes

Face au manque d’intérêt et à l’autocensure des jeunes, les industriels s’engagent pour attirer les talents, les former et les guider dans leur insertion professionnelle. Parallèlement, une sensibilisation et un accompagnement des jeunes par des collaborateurs de la filière sont nécessaires afin de les convaincre qu’ils sont, aujourd’hui, les forces de travail et d’innovation de demain.