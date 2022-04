Record de levée de fonds pour les start-up de la French Tech

Ca roule pour la French Tech. Les start-up françaises ont levé un total de 5 milliards d'euros au premier trimestre 2022, selon un décompte réalisé par la société In Extenso croissance, en partenariat avec Essec Business School. De quoi placer l’Hexagone au deuxième rang européen en matière d'investissements dans les start-up technologiques, derrière le Royaume-Uni… Et devant l'Allemagne.

Les investissements dans la chimie ont bondi de 40% en France

Bonne dynamique aussi du côté de la chimie. Les investissements annoncés en France par cette industrie dans le développement de produits et l’augmentation de capacités de production ont augmenté de 40% entre 2020 et 2021, pour atteindre 1,4 milliard d’euros.

Collins Aerospace mise sur la R&D française

L’équipementier aéronautique américain Collins Aerospace mise sur ses usines de Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d’Oise et de Saint-Marcel dans l’Eure. Ces deux sites vont porter un programme de R&D qui doit permettre de remplacer la puissance hydraulique des actionneurs de vol par une puissance électrique.

Un méga-contrat en Australie pour Alstom

Encore un contrat d'ampleur pour Alstom. Le groupe ferroviaire a remporté un accord-cadre d’un montant de 700 millions d'euros pour fournir 100 tramways à la ville de Melbourne. La livraison de ces tramways baptisés Flexity 2 devrait commencer en 2025.

Brasserie Goudale crée une nouvelle ligne de production à Arques

Son unique ligne à Arques, dans le Pas-de-Calais, arrivait à saturation. La célèbre brasserie Goudale vient d'investir 25 millions d'euros sur le site pour créer une nouvelle ligne dédiée aux bouteilles de 75 centilitres. Elle sera opérationnelle d'ici à fin avril.

Alkern adapte ses usines pour réduire l’impact carbone de ses blocs béton

Objectif « bas carbone » pour Alkern. Ce fabricant de produits préfabriqués en béton à destination des travaux publics, du bâtiment et de l’aménagement extérieur entend investir 10 millions d’euros entre 2022 et 2025 pour doubler sa production de blocs à coller et pour reconfigurer un site de production autour des liants « très bas carbone ».

Labeyrie Fine Foods booste ses capacités de production près de Nantes

Modernisation et augmentation des capacités. Labeyrie Fine Foods va investir 10 à 15 millions d’euros dans son usine de Saint-Aignan-de-Grandlieu, près de Nantes (Loire-Atlantique), spécialisée dans la transformation et le conditionnement de crevettes provenant d’Amérique du Sud. Le projet doit être mené d’ici au printemps 2024. Il comprend une destruction-reconstruction d’une partie de l’usine.