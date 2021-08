Records du S&P et du Nasdaq après des données rassurantes sur le chômage

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le S&P-500 et le Nasdaq atteignant des records de clôture. L'indice Dow Jones a gagné 0,78%, le S&P-500, plus large, a pris 0,60% et le Nasdaq Composite a avancé de 0,78%. /Photo prise le 5 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le S&P-500 et le Nasdaq atteignant des records de clôture, alors que des données publiées dans la journée ont montré un nouveau recul des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, en attendant vendredi le rapport mensuel sur le marché du travail.

L'indice Dow Jones a gagné 0,78%, ou 271,51 points, à 35.064,25 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 26,44 points, soit 0,60%, à 4.429,10 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 114,18 points (0,78%) à 14.895,12 points.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé à 385.000 tandis que les licenciements se sont établis en juillet à leur plus faible niveau en plus de 21 ans, dans un contexte de manque de main-d'oeuvre.

"Nous allons continuer de voir un marché en montagnes russes, avec davantage de volatilité, d'incertitude, jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté sur des données économiques consistantes, les résultats, la politique de la Fed et la mise sous contrôle du COVID-19", a commenté Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments, à New York.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P-500 ont progressé, celui de la santé voyant rouge sous l'effet de la chute du titre Cigna après que l'assureur santé a dit anticiper une baisse plus importante qu'attendu de son chiffre d'affaires annuel à cause de la crise sanitaire.

Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi du rapport mensuel du département américain du Travail, alors que les analystes estiment que des chiffres décevants sur l'emploi pourraient soulever des questions sur le rétablissement économique, mais aussi pousser la Réserve fédérale américaine à continuer de se montrer accommodante.

Côté valeurs, ViacomCBS a progressé de 7,1% à la suite de l'annonce d'un nombre record de nouveaux abonnés trimestriels pour sa plateforme de vidéo en ligne et d'un accord pluriannuel avec Sky du groupe Comcast pour la lancer en Europe.

Si les inquiétudes autour du rythme du rétablissement de l'économie américaine et de la hausse de l'inflation ont entraîné des pressions sur le S&P-500, la solidité des résultats trimestriels ont pour l'instant maintenu l'indice sur la voie d'une nouvelle hausse hebdomadaire.

(version française Jean Terzian)