Record pour un train à hydrogène d'Alstom, nouveau datacenter d'OVHcloud, la centrale charbon de Saint-Avold se réveille : les cinq images de la semaine

Le train à hydrogène d'Alstom dépasse le millier de kilomètre en un "plein"

Le premier modèle de train à hydrogène d'Alstom, présenté en 2016 lors du salon InnoTrans à Berlin, a traversé 1175 km de la Basse-Saxe à la Bavière sans ravitaillement (un record) le 15 septembre. Il doit se rendre à Berlin pour l'édition 2022 du salon.

OVHcloud inaugure à Strasbourg son nouveau datacenter, à la sécurité renforcée

L’hébergeur OVHcloud a inauguré mardi 12 septembre à Strasbourg (Bas-Rhin) son nouveau datacenter, 18 mois après l’incendie qui a ravagé son autre site alsacien.

Avant son redémarrage, la centrale au charbon de Saint-Avold passe au contrôle technique

Des travaux de maintenance sont en cours sur le site de la centrale au charbon de Saint-Avold, en Moselle, avant son redémarrage prévu début octobre. Environ 200 personnes œuvrent à la relance de cette tranche de 600 mégawatts, arrêtée le 31 mars 2022.

Bruxelles instaure une obligation de cybersécurité "by design" pour les fabricants d'objets connectés

L'Europe cherche à se doter d'une législation sur la cybersécurité des appareils connectés et des logiciels attenants. La Commission vient de présenter un texte, qui doit encore être approuvé par le Parlement et le Conseil, qui prévoit que seuls les dispositifs conformes à certaines règles pourront être mis sur le marché. Pour les produits les moins critiques, les fabricants s'autoévalueront et pour les plus critiques, un organisme tiers s'occupera de la procédure.

Dubaï pourrait débourser 5 milliards de dollars pour construire un hôtel-Lune

Habituée aux projets architecturaux invraisemblables, la ville de Dubaï prévoirait de bâtir un gigantesque complexe hôtelier en forme de Lune. Les travaux nécessaires à l'édification du bâtiment, censé accueillir également des agences spatiales, devraient durer quatre ans et coûter 5 milliards de dollars.