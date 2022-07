Record pour le Zephyr d'Airbus, câble sous-marin surpuissant, F-16 et Rafale réunis... L'actu de la semaine en cinq images

Nouveau record pour le drone solaire d'Airbus

Développé par Airbus Defence and Space, le drone-satellite Zephyr continue de tutoyer les sommets. L'appareil, alimenté à l'énergie solaire et sans pilote, a décollé d'une base située en Arizona (Etats-Unis) le 15 juin et se trouvait toujours dans les airs vendredi 29 juillet. Grâce à un vol de 26 jours effectué en 2018, l'engin détenait déjà le précédent record. Par ailleurs capable d'évoluer à une altitude de 23 000 mètres, il intéresse fortement le secteur militaire.

NEC fabrique les câbles sous-marins du futur

L’équipementier télécoms japonais NEC a été retenu pour la construction de Juno, le câble sous-marin à fibre optique transpacifique reliant les Etats-Unis et le Japon. Long de près 10 000 km, il offrira dès la fin 2024 une capacité de transport de données de 350 Tbit/s, la plus élevée au monde. Une prouesse notamment rendue possible grâce à de nouveaux répéteurs optiques plus efficaces en consommation d’énergie.

Nathalie Tarnaud Laude prend la tête de ATR

Le constructeur aéronautique franco-italien ATR, détenu par Airbus et Leonardo, changera de direction le 17 septembre prochain. Son président exécutif actuel, l'Italien Stefano Bortoli, va céder sa place à la française Nathalie Tarnaud Laude, actuellement en charge du programme NH90 chez le constructeur français Airbus Helicopters. Spécialisé dans les turbopropulseurs, le fabricant prévoit de lancer en 2023 une nouvelle gamme d'appareils.

Des véhicules autonomes à Shenzhen

La ville chinoise de Shenzen vient d'adopter une nouvelle réglementation favorisant le déploiement sur certaines routes des véhicules totalement autonomes, sans chauffeur au volant. En cas d'accident, le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule sera tenu responsable, mais pourra demander une indemnisation au constructeur si un défaut est avéré.

Les forces aériennes de l'Otan s'entraînent en Roumanie

Le 28 juillet, sept pays membres de l'Otan ont participé à un exercice dans l'espace aérien roumain afin de « démontrer leur capacité à protéger leurs alliés de toute menace ». Les F-16 roumains locaux ont notamment été rejoints par des Rafale français et des Tornado allemands, des avions de chasse EA-18 de la marine américaine, puis des chasseurs belges F-16 et espagnols F-18.