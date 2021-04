Record pour le S&P-500, porté par l'optimisme sur la conjoncture

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perdait 0,25% à 33.356,60 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, progressait de 0,15% à 4.086,10 points après un pic à 4.093,87.

Le Nasdaq Composite prenait 0,78% à 13.799,29 points à l'ouverture.

Si la Fed a reconnu que les perspectives économiques s'amélioraient, elle plaide toujours pour une politique monétaire accommodante, indique le compte rendu de sa dernière réunion monétaire publié mercredi.

"Tant que ce message reste cohérent et, surtout, unanime, cela va avoir une influence de plus en plus grande sur les rendements. C'est la clé pour le marché en ce moment car les taux semblent avoir atteint un certain degré d'équilibre, ce qui encourage la performance du marché des actions", a déclaré Derek Halpenny, responsable de recherche chez MUFG.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd plus de deux points de base à 1,6315% après un pic de 14 mois la semaine dernière à plus de 1,77%.

Du côté des valeurs, Apple, Intel, Microsoft et Amazon gagnent plus de 1%.

A la baisse, General Motors cède 1,5% après avoir annoncé une baisse de production dans plusieurs usines des Etats-Unis en raison d'une pénurie de puces.

Plus forte baisse du Dow, Chevron cède près de 2%, pénalisé par la baisse des cours du brut.

La publication, une heure avant l'ouverture, d'une augmentation surprise du nombre d'inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis n'a guère modifié la tendance.

(Édité par Jean-Michel Bélot)