Record du S&P-500 et du Dow Jones sur fond de rotation vers les titres défensifs

par Lewis Krauskopf et Devik Jain

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le Nasdaq ayant reculé après la publication de données décevantes sur l'économie chinoise mais le S&P-500 et le Dow Jones ont atteint des records de clôture pour une cinquième séance de rang alors que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs défensives.

L'indice Dow Jones a gagné 0,31%, ou 110,02 points, à 35.625,40 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 11,71 points, soit 0,26%, à 4.479,71 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 29,14 points (0,20%) à 14.793,76 points.

Après la publication de données indiquant un ralentissement plus important qu'attendu de la production industrielle et des ventes au détail en Chine, les secteurs liés à l'économie - énergie, matériaux, finances - ont été affaiblis à Wall Street.

Mais les secteurs des soins de santé et des services publics, considérés comme défensifs, ont enregistré des gains et contribué à la performance du S&P-500 et du Dow Jones.

Les investisseurs attendent désormais la publication, mercredi, du compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine (Fed) afin de tenter d'y déceler des éléments permettant de savoir quand la banque centrale commencera à resserrer ses mesures de soutien.

Avec la résurgence de l'épidémie de coronavirus et l'impact de celle-ci sur l'économie, les marchés restent sous tension, tandis que sont par ailleurs attendus cette semaine les résultats trimestriels d'importants détaillants.

En marge de la situation sanitaire aux Etats-Unis, les regards étaient aussi tournés vers l'Afghanistan où les insurgés taliban ont pris dimanche le contrôle de la capitale Kaboul, que des milliers de civils tentent désespérément de fuir.

Côté valeurs, Tesla a décliné après que l'autorité chargée de la sécurité routière aux Etats-Unis a annoncé l'ouverture d'une enquête formelle sur le système d'assistance à la conduite Autopilot après une série d'accidents.

(version française Jean Terzian)