Record de clôture pour le Dow Jones, le Nasdaq cède du terrain

© BRENDAN MCDERMID Le Dow Jones a inscrit mardi un record de clôture pour le deuxième jour consécutif. Le Dow a gagné 0,59%. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,06%. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,33%. /Photo prise le 8 novembre 2021/REUTERS/Brendan McDermid

NEW YORK (Reuters) - Le Dow Jones a inscrit mardi un record de clôture pour le deuxième jour consécutif, porté par les valeurs financières et industrielles dans un contexte sanitaire toujours jugé encourageant, pendant que le Nasdaq et les valeurs technologiques cédaient du terrain.

Le Dow a gagné 0,59%, ou 214,59 points, à 36 799,65 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 3,02 points, soit -0,06%, à 4 793,54 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 210,08 points (-1,33%) à 15 622,72 points.

Au sein du S&P, les indices sectoriels de l'énergie, des banques ou de l'industrie ont été orientés à la hausse.

Les valeurs bancaires ont notamment profité de la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt cette année aux Etats-Unis. Les rendements des bons du Trésor américains ont augmenté pour le deuxième jour consécutif.

En revanche, les investisseurs vont "punir les valeurs de croissance avec de fortes valorisations", a prédit Robert Phipps, de Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas.

Aux valeurs particulières, Tesla a cédé plus de 4% après avoir gagné plus de 13% la veille sur des livraisons trimestrielles plus fortes que les attentes.

Ford a bondi de 11,6% après avoir annoncé son intention de quasi doubler sa production de pick-up électriques F-150 Lightning cette année à 150.000 unités.

(version française Jean-Stéphane Brosse)