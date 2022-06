Record confirmé pour l'inflation dans la zone euro à 8,1% en mai

FRANCFORT (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a atteint en mai son plus haut niveau historique à 8,1% sur un an, a confirmé vendredi Eurostat, un chiffre plus de quatre fois supérieur à l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et qui devrait la conforter dans sa volonté de relever les taux d'intérêt.