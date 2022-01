Reconnu responsable d'un manque de vigilance dans le dossier Dépakine, Sanofi fait appel

© Sanofi Sanofi a été reconnu responsable de manquements à ses obligations de vigilance et d’information pour son médicament Dépakine et des spécialités dérivées.

Le dossier Dépakine s’épaissit. Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu, mercredi 5 janvier, la responsabilité de Sanofi sur deux aspects à propos de l’utilisation de ce médicament symbole de spécialités à base d’acide valproïque. Destiné à traiter l’épilepsie et les troubles bipolaires, son utilisation chez des femmes enceintes a eu des conséquences dramatiques chez les enfants portés. Entre 1967 et 2016, la prescription de la Dépakine aurait entraîné des malformations congénitales chez 2 150 à 4 100 enfants, et des troubles neuro-développementaux dans le cas de 16 000 à 30 000 enfants.

Selon le tribunal, Sanofi-Aventis France a d’abord « commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d’information (…) concernant les médicaments Dépakine, Micropakine, Dépakote, Dépakine Chrono et Dépamide ». Le laboratoire est également reconnu coupable d’avoir « produit et commercialisé un produit défectueux (…) pour les enfants exposés à compter du 22 mai 1998 concernant la Dépakine, Micropakine, Dépakote, Dépakine Chrono et Dépamide ».

Cet article est réservé aux abonnés

