Reconnu coupable dans l'affaire du Mediator, le laboratoire Servier condamné à verser 2,7 millions d'euros d'amende

Lundi 29 janvier, la justice a reconnu coupable le laboratoire Servier de "tromperie aggravée" et "d'homicides involontaires" dans l'affaire du Mediator, et l'a condamné à verser 2,7 millions euros d'amende. La firme devra également 158 millions d'euros au titre de dommages et intérêts aux victimes. Jean-Philippe Seta, ex-numéro deux du groupe, écope quant à lui d'une peine de prison de quatre ans avec sursis. L'Agence nationale du médicament, également dans le box des accusés, devra verser une amende de 303 000 euros.