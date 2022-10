Stellantis accélère sur l'économie circulaire

Reconditionner, réparer, réutiliser et recycler. Les «quatre R» occuperont bientôt un rôle essentiel dans la stratégie de Stellantis. Lors d'une conférence de presse organisée mardi 11 octobre, le constructeur automobile a précisé vouloir «prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées [...] et réintégrer les matériaux et les véhicules en fin de vie dans le processus de fabrication de nouveaux véhicules et produits». Selon Alison-Jones, la vice-présidente chargée de la branche économie circulaire, cette dynamique devrait entre autres l'aider à «mieux gérer la pénurie de matériaux et atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038».

Si Stellantis décide de s'emparer du sujet, c'est également qu'il flaire une véritable opportunité commerciale. Sur les 300 milliards d'euros que le numéro un du marché français prévoit de générer en 2030, environ 2 milliards d'euros pourraient provenir directement de ces secteurs en forte croissance. D'ici là, il compte multiplier par dix son chiffre d'affaires tiré du recyclage de pièces et de matériaux et par quatre celui issu des pièces d'occasion, qui ne représentent pour l'instant que 5% de ses ventes.

