Reconditionnement auto, cartes électroniques… Hausse des capacités de production en France : les sept bonnes nouvelles de la semaine

Aramisauto accélère sur le reconditionnement des voitures

Avec l’augmentation du prix d’achat des véhicules neufs, l’occasion se porte bien. Une tendance qui profite à Aramisauto, le leader de la vente en ligne de voitures d’occasion reconditionnées. La filiale du constructeur Stellantis a ouvert son deuxième site de reconditionnement industriel à Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne), huit ans après avoir ouvert le premier à Donzère dans la Drôme.

Pellenc ST envisage 100 recrutements pour innover dans le tri des déchets

Le groupe de conception et de fabrication de machines de tri optique de déchets Pellenc ST s’est doté d’un nouveau site de R&D à Pertuis (Vaucluse). Pour avancer sur le sujet porteur du tri des déchets, la société envisage une centaine de recrutements pour atteindre un total de 350 salariés en 2025.

Sisley injecte 40 millions d’euros à Saint-Ouen-l’Aumône

Modernisation et rénovation au programme pour le site de Sisley à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). Le groupe familial de fabrication de cosmétiques et de parfums va injecter 40 millions d’euros pour actionner ces deux leviers dans son usine d’ici à 2024. Fort de 400 personnes, l'effectif du site devrait bondir et atteindre 750 salariés d’ici à 2033.

Une deuxième unité de captage de CO2 pour la start-up Revcoo

L’univers de la capture de CO2 cryogénique compte un nouvel entrant : il s’agit de la start-up Revcoo. Implantée à Brignais (Rhône), la jeune entreprise va construire, grâce à la contribution d’une levée de fonds, une deuxième unité pilote de captage de CO2 sur la carrière de chaux d’Eiffage à Avesnes-sur-Helpe (Nord).

All Circuits étend ses capacités de production de cartes électroniques

Le sous-traitant en électronique All Circuits a inauguré une extension de 6 000 mètres carrés sur son site d’assemblage de cartes électroniques MSL Circuits de Meung-sur-Loire (Loiret). Trois nouvelles lignes de production seront installées d'ici à 2024 dans le cadre de ce projet de 25 millions d’euros.

Le laboratoire Brothier booste son usine de compresses à base d’algues

C’est son unique site de production spécialisé dans la fabrication de produits destinés à l’hémostase et à la cicatrisation à base de biopolymères marins issus des algues. Le laboratoire Brothier investit 10 millions d’euros dans l’augmentation des capacités de son usine de Fontevraud-L’Abbaye (Maine-et-Loire) et s’engage dans le même temps dans un programme lié à la thérapie cellulaire.

Flying Whales envisage une production mondiale de son dirigeable

Après avoir bouclé une troisième levée de fonds de 122 millions d’euros, Flying Whales imagine un futur radieux. La jeune société peut désormais se concentrer sur la construction de trois usines dans le monde. La première sera implantée en France, près de Bordeaux (Gironde).