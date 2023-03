Recharge: Renault voit des synergies avec Nissan dans 11 pays

PARIS (Reuters) - Renault voit des synergies potentielles avec Nissan dans l'activité solutions de recharge de véhicules électriques dans onze pays européens, a dit jeudi à Reuters le directeur général de Mobilize Power Solutions, filiale du groupe au losange.

"Nous sommes en discussion sur l'ensemble des (...) onze pays où nous sommes présents, la discussion est ouverte et après, c'est à Nissan de décider", a dit Nicolas Schottey lors du sommet Autonomy Mobility des nouvelles mobilités, à Paris.

Les discussions ont déjà avancé en France, où la borne électrique de 7 kW qu'un client peut faire installer à son domicile pour accompagner son véhicule électrique Nissan est désormais fournie par la filiale Mobilize du partenaire Renault.

Nissan Europe a refusé de commenter les discussions en cours tant que la décision n'est pas prise.

Renault et Nissan ont présenté le 6 février une version allégée de leur alliance, vieille de plus de vingt, ans afin de gagner en souplesse et rester dans la course à l'électrification.

Le constructeur automobile français, qui multiplie depuis un an les partenariats avec des compagnies tierces, va dans ce cadre réduire sa participation dans Nissan, tout en continuant à miser sur les synergies offertes avec son associé japonais mais aussi Mitsubishi, troisième partenaire de l'alliance.

Outre les solutions de recharge, les trois partenaires étudient aussi des synergies dans les services de financement.

Mobilize Financial Services, la filiale spécialisée de Renault, travaille déjà pour les marques de Nissan partout dans le monde à l'exception des Etats-Unis, Canada, Mexique, Chine, Australie, Thaïlande et Turquie, où le groupe japonais dispose de sociétés de financement captives en propre.

En France, Mitsubishi a optimisé début mars ses services de financement en remplaçant ses deux prestataires par un seul, Renault Mobilize, emboîtant ainsi le pas à Nissan.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)