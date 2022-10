Récession, inflation et hausses de taux reprennent le dessus

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance mercredi, le basculement de plus en plus net en récession de l'Europe et un regain d'inquiétude sur les hausses de taux incitant aux prises de bénéfice après la bouffée d'euphorie des deux premières séances de la semaine.