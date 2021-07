Recapitalisation, consolidation, nouveau patron… Latécoère se donne les moyens de rebondir

Le groupe Latécoère va-t-il enfin parvenir à marquer l’essai? Dit autrement: la volonté du groupe de grossir et d’être plus résilient, qui s’est heurtée ces dernières années à de multiples obstacles, va-t-elle se concrétiser? L’équipementier aéronautique s’en donne en tout cas les moyens et a annoncé mercredi 14 juillet une salve de décisions majeures. Celles-ci marquent un nouveau chapitre pour ce groupe plus que centenaire, qui a contribué à l’enracinement de l’aéronautique dans les terres toulousaines.