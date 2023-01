Reborn confirme ses investissements dans le recyclage

L’investissement avait été annoncé par Reborn il y a un an à l’occasion d’une levée de fonds. Depuis, le contexte a évolué, avec « beaucoup d’à-coups et une grosse pression inflationniste avant l’été », rapporte Matthieu Abiteboul, l’un des directeurs généraux du groupe. Mais « notre intégration nous apporte une certaine assise » et, avec le soutien de l’Agence de la transition écologique (Ademe), les projets vont bien se concrétiser en 2023 : le fabricant de films en polyéthylène (PE) va doter trois de ses usines françaises d’une ligne de recyclage chacune, pour un montant de 15 millions d'euros.

