Rebond en vue pour le Nasdaq, la BCE pèse toujours en Europe

© Toby Melville Wall Street est attendue en ordre dispersé à l'ouverture et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance. À Paris, le CAC 40 perd 0,65% vers 12h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 1,23% tandis qu'à Londres, le FTSE limite son repli (-0,03%). /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé à l'ouverture et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, toujours sous le coup des annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui permettent à l'euro de s'apprécier.

Les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,32% pour le Dow Jones, quasiment inchangée pour le S&P-500 et en hausse de 0,81% pour le Nasdaq après sa déroute jeudi.

L'indice à forte coloration technologique devrait profiter des annonces d'Amazon, qui a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes, après avoir chuté de 3,74% à la suite des prévisions jugées décevantes de Meta Platforms, la maison-mère de Facebook.

À Paris, le CAC 40 perd 0,65% à 6.960,17 vers 12h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 1,23% tandis qu'à Londres, le FTSE limite son repli (-0,03%), soutenu par la hausse des valeurs liées à l'énergie.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,99%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,04% et le Stoxx 600 de 1%.

Les indices européens creusent leurs pertes de la veille, l'orientation plus restrictive suggérée par la BCE jeudi alimentant les craintes d'un éventuel resserrement monétaire de l'institution cette année sur fond de risques inflationnistes accrus.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion de la BCE, Christine Lagarde n'a pas réaffirmé qu'une hausse des taux cette année était "très improbable", laissant la porte ouverte à une telle initiative aux yeux des investisseurs.

Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America, Commerzbank et Goldman Sachs tablent désormais sur un nouveau cycle de hausses des taux à partir de septembre, avec deux relèvements de 25 points de base d'ici la fin de l'année. J.P. Morgan et Danske Bank ne prévoient qu'une seule hausse de 25 points de base des taux en décembre.

Parmi les indicateurs au programme de l'après-midi, le marché suivra la publication du rapport sur l'emploi américain à 13h30 GMT. Selon les économistes interrogés par Reuters, les Etats-Unis devraient avoir créé 150.000 emplois en janvier, après 199.000 en décembre.

"Les investisseurs vont probablement passer outre ce qui sera certainement un faible rapport sur l'emploi", a déclaré Bryce Doty chez Sit Fixed Income Advisors.

"Le ralentissement des cas de COVID-19, associé à la Réserve fédérale qui ne risque pas d'être dissuadée de relever ses taux, devrait amener les investisseurs à ne pas accorder trop d'importance aux données de janvier," a ajouté le gérant.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges en avant-Bourse, le géant mondial du commerce en ligne Amazon grimpe de 12%.

Snap et Pinterest qui avait lourdement souffert des déboires de Meta Platforms jeudi, sont indiqués en forte progression en avant-Bourse, +45,9% et +15,3% respectivement, après la publication de leurs résultats.

Ford est indiqué en repli de 5% après avoir enregistré un bénéfice du quatrième trimestre moins bon qu'attendu.

VALEURS EN EUROPE

Tous les secteurs européens reculent à la mi-journée, exception faite de celui de l'énergie (+1,45%) qui profite de la hausse des cours pétroliers. L'indice Stoxx de l'automobile accuse la plus forte baisse et cède 2,91%.

A Paris, Stellantis perd 4,34% et TotalEnergies gagne 1,57%.

Publicis (+2,95%) continue de profiter des solides résultats et prévisions annuels annoncés jeudi

Vinci gagne 0,27% après avoir dit anticiper un bénéfice net annuel au-dessus de celui de 2019, soit avant la pandémie.

Orpea et Korian chutent de 13,14% et 21,40% respectivement après l'annonce d'une enquête en cours du magazine de France 2 "Cash Investigation" sur les pratiques au sein d'Ehpad privés qui s'ajoute à la publication récente d'un livre-enquête révélant de graves dysfonctionnements dans le secteur des maisons de retraites.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat en zone euro ont inscrit des plus hauts sur des anticipations de hausses de taux de la BCE dans l'année.

Celui du Bund allemand à cinq ans est passé en territoire positif pour la première fois en près de quatre ans. Le dix ans est monté jusqu'à 0,203%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis mars 2019, avant de revenir à 0,176%. Son équivalent français a inscrit un plus haut depuis environ trois ans, à 0,648%.

"L'ampleur de la vente des obligations européennes montre clairement que le virage de la BCE a pris le marché par surprise", a déclaré Rohan Khanna, stratégiste chez UBS.

Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans varie peu, s'affichant à 1,8238%.

CHANGES

L'euro gagne 0,32% à 1,1475 dollar, accentuant sa forte progression de jeudi à la suite des propos tenus par Christine Lagarde. Il se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars 2020, soit l'apparition de la pandémie de COVID-19, et gagnait pour l'heure près de 2,90% depuis le début de la semaine.

Le dollar cède 0,16% face à un panier de devises internationales.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont à leur plus haut niveau depuis sept ans, les tensions géopolitiques et la tempête hivernale qui frappe le centre et le nord-est des Etats-Unis alimentant les craintes sur la perturbation de l'offre.

Le baril de Brent gagne 1,79% à 92,74 dollars et le brut léger américain prend 1,84% à 91,93 dollars. Ils évoluent au plus haut depuis octobre 2014.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)