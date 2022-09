Rebond en Europe avant les chiffres de l'inflation en zone euro

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, à l'exception de Londres, ont ouvert en hausse vendredi pour la dernière séance du mois après une semaine de forte perturbation liée aux craintes d'une récession et aux turbulences sur le marché obligataire et celui des changes mais la tendance positive reste fragile en attendant la publication des données sur l'inflation en zone euro qui pourraient raviver l'aversion au risque.