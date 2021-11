Rebond des actions en zone euro, Wall Street attendue en hausse

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes rebondissent lundi à mi-séance tandis que le pétrole progresse nettement sur des achats à bon compte, les investisseurs adoptant un point de vue plus mesuré en attendant d'y voir plus clair dans les répercussions sanitaires et économique du variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19.