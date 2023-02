Rebond des actions à la veille de l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse prudente tandis que les principales Bourses européennes montent à mi-séance lundi pour débuter une semaine qui sera riche en indicateurs économiques, dont l'inflation américaine qui pourrait révéler que la lutte contre la hausse des prix est loin d'être terminée. Les contrats à terme sur les indices de référence de la Bourse de New York signalent un gain de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et un gain de 0,67% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,83% à 7.189 vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE de 0,41%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,53%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,61%.

Celui-ci a abandonné 0,63% la semaine dernière, sa plus importante baisse hebdomadaire depuis le début d'année, le discours toujours offensif de plusieurs responsables de la Réserve fédérale ayant douché l'espoir des investisseurs de voir le cycle de resserrement monétaire de l'institution s'approcher du terme.

L'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui tombera mardi, sera comme à chaque fois étudié soigneusement et les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur une accélération de sa progression à 0,5% en janvier.

La confirmation des conclusions de l'enquête Manheim selon laquelle les prix des voitures d'occasion ont augmenté en janvier après six mois consécutifs de baisse serait "un nouveau coup dur à l'optimisme" sur la déflation, ont déclaré les stratèges de Société générale dans une note.

La révision annuelle du calcul du CPI pourrait également avoir un impact sur le taux d'inflation, ont-ils ajouté.

Le reste de la semaine sera animé par d'autres statistiques de premier plan comme les ventes au détail aux Etats-Unis, l'inflation britannique et le produit intérieur brut en zone euro alors que la Commission européenne a relevé sa prévision annuelle de croissance économique.

Les places financières restent également attentives à l'évolution des relations diplomatiques entre Washington et Pékin après la destruction ce week-end d'un nouvel objet volant par l'armée américaine près de la frontière canadienne, la quatrième interception de ce type dans un contexte de soupçons d'espionnage de la part de la Chine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street, Meta gagnait 1,3% après des informations du Financial Times selon lesquelles le propriétaire de Facebook et d'Instagram prépare de nouvelles suppressions de postes.

Les autres grands groupes technologiques, comme Microsoft ou Alphabet, sont indiqués en hausse après avoir été malmenés vendredi par une nette remontée des rendements obligataires.

VALEURS EN EUROPE

La plus forte hausse sectorielle est pour les industrielles,dont l'indice de référence européen avance de 1,14%. Thales, en tête du CAC 40, avance de 3,77%.

Airbus gagne 1,58% après une information Reuters selon laquelle Air India a scellé une commande historique auprès de l'avionneur européen et Boeing pour plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue.

TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable autour de 3,738% après un pic de plus de cinq semaines à 3,755% à la perspective du maintien de la politique restrictive de la Fed pour une période prolongée.

Son équivalent allemand est inchangé, à 2,365%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le billet vert s'octroie 0,02% face à un panier de devises de référence et l'euro est stable à 1,069.

Le yen chute de 0,84% contre le billet vert, les cambistes revoyant leurs anticipations sur l'orientation politique de Kazuo Ueda, pressenti pour devenir le prochain gouverneur de la Banque du Japon. La nomination du successeur d'Haruhiko Kuroda est prévue mardi.

"Les marchés commencent à comprendre que le futur gouverneur ne sera pas aussi 'faucon' qu'attendu initialement", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège chez Nomura. "La position de Kazuo Ueda sur la politique monétaire actuelle est plus équilibrée ou un peu 'dovish'", ce qui maintiendra le yen à un niveau faible.

PÉTROLE

Des préoccupations liées à la demande de brut dominent le marché pétrolier où le Brent et le brut léger américain perdent 0,24%, à 86,18 et 79,53 dollars le baril respectivement.

PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)