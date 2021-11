Rebond de Wall Street après la peur suscitée par Omicron

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Andrew Kelly La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 1,02% et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,26%. Le Nasdaq Composite prend 1,55%. /Photo d'archives/REUTERS/Andrew Kelly

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 355,69 points, soit 1,02%, à 35.255,03 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,26% à 4.652,72 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,55%, soit 239,63 points, à 15 731,29.

Après le vent de panique qui a emporté les marchés financiers vendredi, les investisseurs semblent désormais plus mesurés sur les répercussions du variant Omicron.

Angelique Coetzee, un médecin sud-africain, l'une des premières à être confrontées à la souche Omicron, a déclaré dimanche que les symptômes provoqués par ce variant étaient pour le moment légers.

Salim Abdool Karim, un autre expert sud-africain des maladies infectieuses, a estimé pour sa part lundi que les vaccins actuels contre le COVID-19 devraient être très efficaces pour éviter les formes graves de la maladie et les hospitalisations.

L'OMS juge cependant le risque de propagation du variant Omicron dans le monde comme "très élevé".

Aux valeurs, le compartiment du transport aérien et celui de l'hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les craintes liées au nouveau variant, rebondissent respectivement de 2,64% et 1,61%. Tous les principaux indices sectoriels du S&P-500 sont dans le vert.

Le groupe parapétrolier Halliburton prend 3,37%, dans le sillage du redressement des cours pétroliers qui avaient chuté de plus de 10% vendredi.

Sur le Nasdaq, AMD avance de 2,73% après la décision de Tesla (+2,67%) d'équiper ses véhicules Model Y en Chine de puces du fondeur. Apple pour sa part gagne 1,55%, profitant d'un relèvement d'objectif de cours de la part de HSBC.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)