Rebond de Wall Street à l'ouverture, apaisement sur les taux

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avec le rebond des valeurs de croissance et des groupes technologiques tandis que la baisse des cours pétroliers et l'annonce par le cabinet ADP de créations d'emplois inférieures aux attentes ce mois-ci aux Etats-Unis ont apaisé les craintes sur l'inflation et les taux d'intérêt.