Reach : L’Echa chasse les PFCA dans les produits de grande consommation

Le Forum de l’agence européenne des produits chimiques (Echa) chargé de l’application de la législation a accepté de mener un projet pilote visant à vérifier la présence d’acides perfluorocarboxyliques (PFCAs) et de substances apparentées dans les produits grand public tels que les cosmétiques. Ce projet a été lancé suite à la découverte d’acide perfluorooctanoïque (PFOA) – dont l’utilisation est limitée par le règlement sur les polluants organiques persistants (POP) – dans des cosmétiques vendus sur le marché européen. Ces substances, qui font partie de la grande famille des perfluoroalkylés (PFAS), font l’objet de restrictions car identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes en raison de leur dangerosité. Les inspections dans le cadre de ce projet débuteront dans le courant de l’année et se poursuivront dans douze pays jusqu’en 2024. Le projet sensibilisera également les entreprises qui vendent des cosmétiques et d’autres produits de grande consommation aux restrictions imposées par les règlements Reach et POP. Enfin, lors de la réunion de mars 2023, les membres du Forum ont également lancé une action de contrôle de la présence de substances réglementées dans les encres de tatouages. Ces actions visent aussi à protéger les consommateurs contre l’exposition aux PFCAs et aux substances apparentées.