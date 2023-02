Re-uz s’associe à Goodless en Belgique

Les barrières linguistiques et culturelles s’effacent dans le monde des affaires. Re-uz, le leader européen des contenants réemployables, et sa marque Ecocup Belgique s’associent avec Goodless Smart Group, son homologue flamand. Ce rapprochement est destiné à développer le réemploi au Benelux. Comme Re-uz, Goodless, basé à Deinze, près de Gand, propose des gobelets et des emballages réemployables ainsi que des services associés. Il a développé notamment une machine de déconsignation, Smart Bin, qui facilite la collecte des gobelets usagés et permet, en contrepartie, de reverser immédiatement la caution payée par le consommateur.

