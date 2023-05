Re-uz fournira les contenants réemployables de Paris 2024

Re-uz fournira en exclusivité pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 l’ensemble des gobelets et contenants alimentaires réemployables. La marque du groupe Impact a, en effet, signé un partenariat avec le Comité d’organisation des jeux en qualité de « supporteur officiel ». Elle assurera également la logistique, la livraison et le lavage de tous ces emballages et vaisselle.

