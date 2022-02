« Re-Sources fait le lien entre le packaging et le marketing », explique sa fondatrice Eva Lagarde

Pour réussir, la transition écologique devra passer par la case éducation. Guidée par ses convictions environnementales, Eva Lagarde veut mettre à profit son expérience acquise dans le domaine de la beauté au cours des 15 dernières années. Passée par les salons Cosmoprof et MakeUp, elle a ensuite été directrice marketing de Premium Beauty News. Aujourd’hui, Eva Lagarde a lancé la plate-forme de formation Re-Sources pour accompagner et sensibiliser le secteur aux enjeux du développement durable, notamment autour des solutions packaging et de ses innovations florissantes.

Emballages Magazine. - Pour qui a été créée la plate-forme Re-Sources ?

Eva Lagarde. - Je m’adresse avant tout aux équipes marketing, pas aux experts packaging. L’idée est de faire comprendre les enjeux de développement durable. Bien qu’elles soient en charge de leur vente, ces personnes manquent souvent d’informations techniques sur les produits. Avec les formations de Re-Sources, je vulgarise le discours packaging afin de donner les clés de compréhension nécessaires pour lever les barrières avec les services de développement ou de recherche. Le tout dans un contexte de fortes innovations pour répondre aux contraintes et besoins environnementaux.

Comment cela se traduit dans la formation ?

Ma volonté est de donner une vision à 360° de l’emballage. Je reviens sur son histoire, ses matériaux, mais aussi sur les thématiques et problématiques actuelles. Il est donc question des attentes consommateur, du recyclage, du cycle de vie. Pour ce faire, des experts – tels que des ingénieurs packagings ou des spécialistes de la formulation – interviennent sur différents sujets. Au cours des huit semaines de formation (trois heures de cours par semaine), je souhaite montrer les enjeux du packaging face à la transition écologique, mais surtout alerter sur les questions à se poser pour avoir sa propre réflexion.

Pourtant, les marques prennent d’ores et déjà des engagements forts pour l’environnement. Elles paraissent informées et attentives à ces problématiques.

Dans les directions ou les services développement durable, ces questions sont intégrées. Mais pas au niveau des équipes marketing. Or, c’est à elles que revient la tâche de porter le message auprès du consommateur. Chaque service travaille en silo avec ses propres connaissances et compétences. Le marketing est pris en étau entre les attentes des consommateurs et la volonté des dirigeants d’entreprises. Je suis convaincu que Re-Sources peut faire le lien entre les spécialistes du packaging et ceux du marketing.

Seules les marques peuvent participer à ces cours ?

Non, des fournisseurs se sont abonnés à la plate-forme. Même si elles ne font pas parti de la cible première, ces personnes profitent de la veille que je propose aussi bien d’un point de vue des tendances que des innovations. C’est aussi pour elles le moyen de décrypter le discours des marques et ainsi mieux comprendre leurs problématiques.

Tout le monde tirerait un bénéfice à suivre un cours Re-Sources. Il y a un réel manque d’information et de nombreuses idées préconçues autour des emballages et leur impact sur l’environnement. Dans l’idéal, il faudrait que toutes les personnes confrontées aux clients finaux puissent avoir un socle de connaissance. Cela leur permettrait de répondre aux interrogations de consommateurs parfois très sensibilisés à ces sujets. J’espère y contribuer.

Avez-vous déjà identifié des améliorations à apporter à la plate-forme ?

Cela fait un an que je me consacre à temps plein à Re-Sources, les premières formations ont débuté en juin 2021. Désormais, j’aimerais proposer une formation similaire sur la formulation. Par la suite, je voudrais mettre en place des formats plus courts autour de certains points cruciaux, comme des labels ou des certifications. Cela permettrait d’apporter la juste information sur une problématique spécifique tout en renvoyant vers des sujets connexes pour conserver l’approche globale de la démarche.

Le choix de dispenser des cours en anglais permet de toucher le monde entier. Est-ce que la France est plutôt en avance ou en retard sur l’emballage durable ?

Des américains et des asiatiques se sont effectivement abonnés à Re-Sources car il n’y a pas de frontière de langue. Cela permet de démocratiser le contenu et de le rendre accessible à tous. Il y a des approches et des intérêts différents selon les régions du monde. Aux États-Unis et en Asie, il y a une volonté de faire des tests beaucoup plus rapidement. En France, et plus généralement en Europe, la démarche est d’aller plus loin dans le détail d’une solution, ce qui peut demander plus de temps pour la mettre en œuvre.

De nombreuses solutions packaging et produits voient le jour. Quel est votre avis sur l’innovation actuelle ?

Dans l’ensemble, les marques prennent des bonnes décisions, mais il y a encore beaucoup à faire sur la communication. Qu’un acteur sorte une innovation de rupture ou non, si la gestuelle ou la façon de consommer le produit change, cela prend du temps à mettre en place. Surtout dans la beauté. Je pense qu’il faut arrêter avec les allégations binaires et simplifiées pour entrer dans la nuance. Aujourd’hui, il faut ajouter des détails avec des informations claires et transparentes dans le marketing environnemental.

Néanmoins, le développement durable est particulièrement bien adapté au luxe, qui s’inscrit dans la durée. Les initiatives dans le domaine du réutilisable ont beaucoup de sens. Toutefois, cela implique un changement de paradigme. Auparavant, la R&D était menée pour générer des ventes par la nouveauté. Mais avec des produits rechargeables, il faudra être capable de garder l’intérêt du consommateur. Il faudra donc innover également dans la communication.