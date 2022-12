«Ravi» et «inquiet» : le patron d’Airbus partagé concernant le plan climat américain

Inquiet… et ravi à la fois. C’est le sentiment ambivalent qui anime le patron d’Airbus, Guillaume Faury, de retour de sa visite aux Etats-Unis au sein de la délégation qui a suivi le président de la République, Emmanuel Macron, à la fin du mois de novembre. «Les Etats-Unis sont en train d’accélérer très fort en matière d’énergie décabonée et si c’est une bonne nouvelle pour l’aviation, c’est une beaucoup moins bonne nouvelle pour l’industrie européenne», a confié le dirigeant lors d’une rencontre avec la presse organisée jeudi 8 décembre par Association des Journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE), invité en tant que président de la filière aéronautique française (Gifas).

