Rappel vaccinal ouvert à tous et pass sanitaire renforcé face à la cinquième vague de Covid-19

15 jours gratuits et sans engagement

Ce sera donc le rappel pour tous, à partir de 18 ans, pour contrer la flambée épidémique. Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé a décidé, jeudi 25 novembre, d’élargir la campagne de rappel vaccinal à tous les adultes, et ce dès 5 mois après la deuxième injection du schéma vaccinal complet. Ce qui est conforme aux recommandations de la Haute autorité de Santé (HAS), dévoilées quelques heures avant les annonces gouvernementales. 19 millions de personnes supplémentaires deviennent ainsi éligibles à cette vaccination de rappel, dès le samedi 27 novembre, date à laquelle cette possibilité sera ouverte à tous.