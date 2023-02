Rappel massif de yaourts en pots verre

Un rappel massif de lots de yaourts vient d’être lancé par la plateforme gouvernementale Rappel Conso. Ces pots de 120 ou 125 g, vendus entre le 1er et le 22 février 2023, présentent « une fragilité au niveau de leur col » et pourraient se briser ou contenir des morceaux de verre, dangereux en cas d’ingestion. Une trentaine de références sont concernées, provenant en particulier d'usines Lactalis (Cuincy, dans le Nord, et Laval, en Mayenne) et Novandie (Auneau, en Eure-et-Loir).

