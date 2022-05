Ranpak embellit ses encaisseuses pour l'e-commerce

« Les machines de fin de ligne sont souvent oubliées alors qu’elles concentrent beaucoup de valeur ajoutée pour l’industriel, c’est ce qui nous a amené à revoir complètement le design de nos machines. Nous voulons leur rendre la place qui leur est due en atelier », lance Pierre Vu, responsable marketing chez Ranpak. Fort de ce constat, le fournisseur de matériel de protection et de calage, également présent sur le marché des encaisseuses pour le e-commerce, rénove la Cut’it! Evo, sa machine phare sur ce segment. Si le principe de fonctionnement n’a pas varié, et consiste toujours à découper les flancs de la caisse en carton ondulé une fois que celle-ci a été chargée avec le lot de produits à expédier, puis à la recouvrir avec une coiffe, le design a quant à lui complètement été revu.

Priorité a été donnée à la transparence, avec de larges portes vitrées, et aux lignes arrondies, dans un souci d’élégance. « Nous nous en sommes remis aux services d’un designer industriel extérieur, son cahier des charges consistant à rendre la machine plus belle et attractive non seulement par rapport à l’ancienne version mais aussi par rapport à ce que l’on a l’habitude de voir sur le marché chez les concurrents », note Pierre Vu.

40 heures d'enregistrement vidéo

La partie fonctionnelle n’a pas été oubliée. Parmi les principaux changements, la nouvelle Cut’it! Evo intègre un nouveau système de caméras intérieures, afin de contrôler le process plus efficacement, prévenir les pannes et comprendre pourquoi elles se vérifient. Le système peut stocker jusqu'à 40 heures d’enregistrement vidéo. De plus, des appareils de mesure laser détectent les cartons volumineux et trop remplis, les sortant du flux pour éviter que le système ne se bloque. En cas de problème, l’opérateur peut accéder facilement aux zones de la machine concernées. Un troisième volet concerne l’intégration des fonctionnalités de type industrie 4.0 pour effectuer de la télémaintenance, faciliter les diagnostics ou encore extraire les données de fonctionnement sur la productivité, les cycles, les pannes. Grâce à ces outils, stockés dans le cloud, l’industriel dispose toujours d’un tableau fidèle des performances de l’équipement, voire de plusieurs machines si celles-ci sont installées sur plusieurs sites. De plus, l'accès aux données en temps réel et l'assistance en ligne permettent au support technique d'accéder directement au système en cas de besoin.

Interface couleurs de 12"

Enfin, pour ce qui concerne la conduite et la supervision sur place, priorité a été donnée à l’ergonomie et à la facilité d’utilisation. L’interface utilisateur, sur écran couleurs de 12 pouces se veut facile à appréhender. Le système comprend des routines de récupération d'erreur pour une résolution rapide des problèmes. Cut’it! Evo affiche une vitesse de production de 15 cycles par minute. Pour mémoire, les machines dites à réduction de hauteur de caisses carton, comme celles de Ranpak que nous venons de décrire, permettent d’optimiser l’emballage aux dimensions du produit ou du lot de produits à expédier, ce qui est une nécessité dans l’e-commerce où les commandes et les articles varient continuellement. Grâce à ce procédé, Ranpak estime qu’il est possible de réaliser une économie de place de 25% dans le camion pour le transport. La Cut’it! Evo sera dévoilée à LogiMat, le salon international des solutions intralogistiques, prévu du 31 mai au 2 juin à Stuttgart, en Allemagne.

Fondé en 1972, Ranpak est basé à Concord Township (Ohio), aux États-Unis. Le groupe, qui emploie 850 personnes pour un chiffre d’affaires de 384 millions d’euros, fabrique des machines pour l’encaissage, la production de calages en papier, des systèmes pour le remplissage de vide et des enveloppeuses. Il est notamment présent sur le marché de l’e-commerce.