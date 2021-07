Ramos signe au PSG et Tonali en faveur du Milan AC, Kamara vers l'Italie ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Jean-Paul Pelissier Boubacar Kamara devrait quitter l'OM cet été./Photo prise le 20 octobre 2019/REUTERS/Jean-Paul Pelissier

C'était attendu, Sergio Ramos est désormais un joueur du PSG. Le club de la Capitale a communiqué à ce sujet en milieu de journée et le défenseur a signé un contrat de deux ans. Du côté du rival marseillais, Pablo Longoria a annoncé un accord de principe avec l'AS Roma pour un prêt de Pau Lopez assorti d'une option d'achat. Dans le sens des départs, l'OM pourrait bientôt enregistrer la perte de Boubacar Kamara. Le jeune Français serait en partance pour l'Italie où la Lazio Rome s'est ajoutée à la liste des intéressés en compagnie notamment du Milan AC. D'ailleurs, l'écurie italienne a officialisé aujourd'hui la signature de Sandro Tonali. Prêté par Brescia l'an dernier, le milieu de terrain s'engage définitivement avec les Rossoneri. Sinon, Patrick Vieira, nouvel entraîneur de Crystal Palace, a enregistré sa première arrivée. C'est un jeune talent tricolore qui le rejoint à Londres. En effet, Michael Olise, 19 ans et auteur de 7 buts et 12 passes décisives avec Reading l'an passé, a signé contre 9 millions d'euros en faveur des Eagles.